Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается «брендового премиального топлива с улучшенными показателями качества, которое предлагают на автозаправочных станциях (АЗС) по более высокой цене, чем социально значимое.
Это разъяснила пресс-служба Министерства экономики (Минэкономики).
«Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает „брендовое премиальное“ топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которая предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо», — говорится в сообщении.
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Согласно Техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка «брендового премиального» топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).
Отмечается, что применение максимальной торговой надбавки распространяется на бензины и дизтопливо, включенные в перечень социально значимых товаров. Это бензины марок А-92, А-95 и дизельное топливо.
• не более 7 гривен (включая НДС) на 1 литр для дизельного топлива;
• не более 5 гривен (включая НДС) на 1 литр для автомобильных бензинов.
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