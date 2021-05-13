Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается «брендового премиального топлива с улучшенными показателями качества, которое предлагают на автозаправочных станциях (АЗС) по более высокой цене, чем социально значимое.

Это разъяснила пресс-служба Министерства экономики (Минэкономики).

«Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает „брендовое премиальное“ топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которая предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо», — говорится в сообщении.

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Согласно Техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка «брендового премиального» топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).

Отмечается, что применение максимальной торговой надбавки распространяется на бензины и дизтопливо, включенные в перечень социально значимых товаров. Это бензины марок А-92, А-95 и дизельное топливо.

Справка Finance.ua:

С 15 мая Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По словам министра экономики Игоря Петрашко, «это вынужденная и временная мера на период карантина».

Предельный уровень торговой надбавки установлен в следующих размерах:

• не более 7 гривен (включая НДС) на 1 литр для дизельного топлива;

• не более 5 гривен (включая НДС) на 1 литр для автомобильных бензинов.

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