Роза Ветров открыла продажи на новый внутренний рейс по цене от 650 грн

Авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) 15 мая открыла продажи билетов на новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог и опубликовала расписание полетов.
Об этом сообщает avianews.
Маршрут запустят с 9 июня.
Цена перелета в одну сторону при бронировании за 3 месяца до вылета начинается от 650 грн в одну сторону, от 1400 грн в обе стороны.
Ближе к вылету, то стоимость стартует от 1050 грн в одну сторону, от 2200 грн туда-обратно.
Все авиабилеты «Розы Ветров» на внутренние рейсы включают 7 кг ручной клади и одно место багажа с весом до 23 кг.
Самолет будет вылетать из киевского аэропорта Борисполь в 20:35 по понедельникам, средам и четвергам. Вылеты из Кривого Рога запланированы на 07:00 по вторникам, четвергам и пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут.
Читайте важные советы, которые пригодятся в путешествиях, в телеграм-канале Finance_ukr 🏖
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 2369 8
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperlessОколо часа назад - 611 4
В Киеве впервые за 55 лет отремонтируют мост Метро5 ч. назад - 599 4
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне11 ч. назад - 6974 3
Курс bitcoin из-за заявления Маска впервые за три месяца упал ниже $45 тысяч3 ч. назад - 400 2
Шмыгаль рассказал, что ждет пенсионеров, которые не перешли на карточное обслуживаниеВчера, 17:01 - 11154 1
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне11 ч. назад - 6974 3
Во что инвестировать в Украине, и стоит ли это делать (мнения)Вчера, 21:02 - 4878 1
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 2369 8
Куда украинцы летают в отпуск: ТОП-10 направлений из «Борисполя»5 ч. назад - 1663
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкПозавчера, 01:40 - 221
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 374
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 321
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3003
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2723 2