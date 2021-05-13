Роза Ветров открыла продажи на новый внутренний рейс по цене от 650 грн

Авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) 15 мая открыла продажи билетов на новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог и опубликовала расписание полетов.

Об этом сообщает avianews.

Маршрут запустят с 9 июня.

Цена перелета в одну сторону при бронировании за 3 месяца до вылета начинается от 650 грн в одну сторону, от 1400 грн в обе стороны.

Ближе к вылету, то стоимость стартует от 1050 грн в одну сторону, от 2200 грн туда-обратно.

Все авиабилеты «Розы Ветров» на внутренние рейсы включают 7 кг ручной клади и одно место багажа с весом до 23 кг.

Самолет будет вылетать из киевского аэропорта Борисполь в 20:35 по понедельникам, средам и четвергам. Вылеты из Кривого Рога запланированы на 07:00 по вторникам, четвергам и пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут.

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