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Роза Ветров открыла продажи на новый внутренний рейс по цене от 650 грн

Роза Ветров открыла продажи на новый внутренний рейс по цене от 650 грн

Авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) 15 мая открыла продажи билетов на новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог и опубликовала расписание полетов.

Об этом сообщает avianews.

Маршрут запустят с 9 июня.

Цена перелета в одну сторону при бронировании за 3 месяца до вылета начинается от 650 грн в одну сторону, от 1400 грн в обе стороны.

Ближе к вылету, то стоимость стартует от 1050 грн в одну сторону, от 2200 грн туда-обратно.

Все авиабилеты «Розы Ветров» на внутренние рейсы включают 7 кг ручной клади и одно место багажа с весом до 23 кг.

Самолет будет вылетать из киевского аэропорта Борисполь в 20:35 по понедельникам, средам и четвергам. Вылеты из Кривого Рога запланированы на 07:00 по вторникам, четвергам и пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут.

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По материалам Finance.UA
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