Межбанк: доллар подешевел на 7 копеек

Пятница на межбанке, как и все рабочие дни этой недели, прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Но сегодня, в отличии от четверга, явно «победили» покупатели. За 14 мая доллар подешевел на 7 копеек – с 27,60/27,62 гривен до 27,53/27,55 к концу дня.
Евро же практически сохранил свои позиции относительно гривны. Но в основном – за счет того, что он несколько укрепился относительно доллара на внешних площадках и это поддержало его курс относительно гривны на приблизительно утреннем уровне. Если начинались торги по евро котировками 33,42/33,44 гривны, то завершилась сессия на отметке 33,42/33,45.
В целом, на межбанке сработал фактор завершения недели и предложение практически постоянно превышало спрос. В первой половине сессии продавцы еще активно “боролись” за курс и почти не уступали покупателям, но уже после 14 часов, на пустеющем рынке, сопротивление продавцов было сломлено. Это привело к проседанию котировок к концу дня до 27,53/27,55 гривен за доллар. НБУ участия в торгах не принимал.
Ход торгов:
Предложение почти постоянно превышало спрос, но с утренних 27,60/27,62 гривен доллар к 12:00 несущественно вырос до 27,61/27,63. Сказывалось упорство продавцов и спешка некоторых покупателей. Они не особо торговались в преддверии выходных и этим давали возможность продавцам “побороться” за курс.
Но как только все нетерпеливые были закрыты по суммам, на межбанке предложение снова активно начало превышать спрос. Излишек предложения все больше психологически давил на рынок и после обеда продавцы уже стали все более сговорчивыми по курсу.
Результат – 27,60/27,62 гривен за доллар к 15 часам, 27,57/27,59 к 16:00 и 27,53/27,55 гривен к концу сессии.
Главные события 14 мая на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,60 / 27,62
евро – 33,45 / 33,47
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2135 / 1,2136
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