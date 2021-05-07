Ще один завод «Укрспирта» ушел с молотка: почти за 32 миллиона

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал отдельное имущество Рава-Русского МПД и хранения спирта ГП «Укрспирт» за 31,74 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что на открытых торгах соревновались 2 участника, которые увеличили цену со стартовых 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.
«Актив расположен в городе Рава-Русская Жовкивского района Львовской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.
Приватизация этого объекта состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году. Всего на прозрачную приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия «Укрспирт» и еще 37 объектов, объединенных в концерн «Укрспирт», — говорится в сообщении.
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