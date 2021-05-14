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В Кабмине назвали причины ограничения цен на горючее до конца карантина

В Кабмине назвали причины ограничения цен на горючее до конца карантина

Решение Кабинета министров об установлении предельной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо должно стабилизировать рынок. Ограничения будут действовать до конца карантина.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.

“Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо – это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях”, – сказал он.

По его словам,“предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования”.

Предельная торговая надбавка будет начисляться к средней стоимости горючего, которая будет определяться на основании данных информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость.

Как отмечается в сообщении, предельный уровень торговой надбавки установлен в следующих размерах:

- не более 7 гривен (включая НДС) на 1 литр для дизельного топлива;
- не более 5 гривен (включая НДС) на 1 литр для автомобильных бензинов.
Информация о средней стоимости 1 литра дизельного топлива и бензинов автомобильных публикуется на официальном веб-сайте Минэкономики ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Постановление вступает в силу со следующего дня после публикации, то есть с 15 мая.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензина – 30,22 гривен за литр.

По материалам РБК-Украина
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