В Кабмине назвали причины ограничения цен на горючее до конца карантина

Решение Кабинета министров об установлении предельной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо должно стабилизировать рынок. Ограничения будут действовать до конца карантина.
Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.
“Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо – это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях”, – сказал он.
По его словам,“предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования”.
Предельная торговая надбавка будет начисляться к средней стоимости горючего, которая будет определяться на основании данных информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость.
Как отмечается в сообщении, предельный уровень торговой надбавки установлен в следующих размерах:
- не более 7 гривен (включая НДС) на 1 литр для дизельного топлива;
- не более 5 гривен (включая НДС) на 1 литр для автомобильных бензинов.
Информация о средней стоимости 1 литра дизельного топлива и бензинов автомобильных публикуется на официальном веб-сайте Минэкономики ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.
Постановление вступает в силу со следующего дня после публикации, то есть с 15 мая.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензина – 30,22 гривен за литр.
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