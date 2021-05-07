Американка случайно постирала лотерейный билет и лишилась $26 млн

Женщина из Калифорнии, купившая билет SuperLotto Plus, постирала его и лишилась $26 млн. Она приобрела его полгода назад в городе Норуолк.

Об этом рассказал управляющий заправочной станции Norwalk, где билет был продан, сообщает KTLA. Победитель должен был до конца дня претендовать на приз.

Менеджер рассказал, что видеонаблюдение показывает женщину, которая купила билет, и она, как известно, работает в магазине. Женщина пришла и сказала, что купила билет, положив его в карман, а затем отмыла его, полностью уничтожив.

Когда менеджер предложил женщине поговорить с репортерами, которые надеялись определить победителя и взять у него интервью, она отказалась.

KTLA связалась с официальными лицами Калифорнийской лотереи, чтобы узнать, действительно ли есть видеодоказательства победителя, но они не подтвердили или не опровергли наличие таких доказательств. Тем не менее, по их словам, видеонаблюдения будет недостаточно для подтверждения выигрыша в покупке билетов SuperLotto Plus.