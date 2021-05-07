Клиенты микро-, малого и среднего бизнеса получили в Ощадбанке 2,2 млрд грн кредитов

За первые четыре месяца 2021 года Ощадбанк предоставил клиентам микро-, малого и среднего бизнеса 1305 кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн. По состоянию на 1 мая 2021 года общий кредитный портфель кредитов ММСБ Ощада превысил 6,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Больше всего кредитов получили предприятия агропромышленного комплекса, торговли, транспорта, строительства.

“80% кредитов направляется на пополнение оборотных средств. К примеру, сельскохозяйственные предприятия направляют полученные средства на строительство и переоснащение животноводческих комплексов, элеваторов, систем орошения полей и т.д.”, – комментируют в Ощадбанке.

По партнерским программам клиенты могут приобрести транспортные средства, технику, оборудование, средства защиты растений, удобрения, семена сельскохозяйственных культур на выгодных условиях. По некоторым программам финансирования предоставляется по ставке от 0,01% годовых.

В рамках программы Ощадбанка с фондом WNISEF социальные предприятия могут кредитоваться по ставке от 5%.