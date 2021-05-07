Клиенты микро-, малого и среднего бизнеса получили в Ощадбанке 2,2 млрд грн кредитов

За первые четыре месяца 2021 года Ощадбанк предоставил клиентам микро-, малого и среднего бизнеса 1305 кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн. По состоянию на 1 мая 2021 года общий кредитный портфель кредитов ММСБ Ощада превысил 6,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Больше всего кредитов получили предприятия агропромышленного комплекса, торговли, транспорта, строительства.
“80% кредитов направляется на пополнение оборотных средств. К примеру, сельскохозяйственные предприятия направляют полученные средства на строительство и переоснащение животноводческих комплексов, элеваторов, систем орошения полей и т.д.”, – комментируют в Ощадбанке.
По партнерским программам клиенты могут приобрести транспортные средства, технику, оборудование, средства защиты растений, удобрения, семена сельскохозяйственных культур на выгодных условиях. По некоторым программам финансирования предоставляется по ставке от 0,01% годовых.
В рамках программы Ощадбанка с фондом WNISEF социальные предприятия могут кредитоваться по ставке от 5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами7 ч. назад - 738 9
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор8 ч. назад - 4874 7
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 10091 7
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 717 6
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн10 ч. назад - 151 5
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор8 ч. назад - 4874 7
Уплатить по кредиту станет прощеВчера, 19:00 - 3195
Как сэкономить на коммуналке до 50%8 ч. назад - 2345
В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)12 ч. назад - 1253
В Украине появятся новые патрули полицииВчера, 20:40 - 1094
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 194
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 213
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2515
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2521 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 753