0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Клиенты микро-, малого и среднего бизнеса получили в Ощадбанке 2,2 млрд грн кредитов

Клиенты микро-, малого и среднего бизнеса получили в Ощадбанке 2,2 млрд грн кредитов

За первые четыре месяца 2021 года Ощадбанк предоставил клиентам микро-, малого и среднего бизнеса 1305 кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн. По состоянию на 1 мая 2021 года общий кредитный портфель кредитов ММСБ Ощада превысил 6,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Больше всего кредитов получили предприятия агропромышленного комплекса, торговли, транспорта, строительства.

“80% кредитов направляется на пополнение оборотных средств. К примеру, сельскохозяйственные предприятия направляют полученные средства на строительство и переоснащение животноводческих комплексов, элеваторов, систем орошения полей и т.д.”, – комментируют в Ощадбанке.

По партнерским программам клиенты могут приобрести транспортные средства, технику, оборудование, средства защиты растений, удобрения, семена сельскохозяйственных культур на выгодных условиях. По некоторым программам финансирования предоставляется по ставке от 0,01% годовых.

В рамках программы Ощадбанка с фондом WNISEF социальные предприятия могут кредитоваться по ставке от 5%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.