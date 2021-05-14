0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 207 0

Куда украинцы летают в отпуск: ТОП-10 направлений из «Борисполя»

Куда украинцы летают в отпуск: ТОП-10 направлений из «Борисполя»

В аэропорту «Борисполь» проанализировали, куда чаще всего в апреле летали украинцы — туда вошли 10 международных направлений.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Наиболее популярными оказались курортные маршруты — украинцы летали в Египет, Турцию и ОАЭ. Доля путешествующих туда составила 62% от общего количества пассажиров вылета.

Топ-10 направлений аэропорта Борисполь:

  • Шарм-эль-Шейх;
  • Хургада;
  • Стамбул;
  • Анталия;
  • Дубай;

Читайте также: ЕС летом откроет границы для вакцинованных

  • Тель-Авив;
  • Анкара;
  • Амстердам;
  • Минск;
  • Марса-Алам.

Напомним, с 15 мая правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Кроме того, иностранные туристы в Турции смогут без ограничений путешествовать по стране, посещать музеи и археологические памятники во время жесткого локдауна с 29 апреля по 17 мая.

Кстати, больше интересных новостей и полезной информации в удобном формате — в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.