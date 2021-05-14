Куда украинцы летают в отпуск: ТОП-10 направлений из «Борисполя»

В аэропорту «Борисполь» проанализировали, куда чаще всего в апреле летали украинцы — туда вошли 10 международных направлений.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Наиболее популярными оказались курортные маршруты — украинцы летали в Египет, Турцию и ОАЭ. Доля путешествующих туда составила 62% от общего количества пассажиров вылета.
Топ-10 направлений аэропорта Борисполь:
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Напомним, с 15 мая правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Кроме того, иностранные туристы в Турции смогут без ограничений путешествовать по стране, посещать музеи и археологические памятники во время жесткого локдауна с 29 апреля по 17 мая.
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