На «карантинные» выплаты уже выделили 1 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины продлил финансирование помощи застрахованным лицам в размере 8 тыс. гривен в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

По состоянию на 14 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 1 000,0 млн грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 07.04.2021 № 328 «О дополнительных мерах социальной поддержки застрахованных лиц на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Напомним, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

Отдельное заявление на это пособие подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении «Дія». Далее Минцифры в десятидневный срок по истечении срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении пособия за счет средств соответствующего местного бюджета.

Справка Finance.ua:

Гарантированное пособие в 8 тысяч гривен могут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны;

на последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны; организация, в которой работает работник, насчитала за него ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала;

за все месяцы соответствующего квартала; средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц;

наемный работник не работает по совместительству.

ФЛПы, если:

основной КВЭД на последний день предыдущего месяца отнесен к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны;

на последний день предыдущего месяца отнесен к тем, к которым применяются ограничения «красной» зоны; зарегистрированы более 3 месяцев;

уплатили ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году;

не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году; предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в соответствующем регионе введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, не прекращена;

если он не является одновременно наемным работником.

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