На «карантинные» выплаты уже выделили 1 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины продлил финансирование помощи застрахованным лицам в размере 8 тыс. гривен в связи с карантинными ограничениями.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
По состоянию на 14 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 1 000,0 млн грн для обеспечения выплаты пособия в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от
Напомним, кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.
Отдельное заявление на это пособие подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении «Дія». Далее Минцифры в десятидневный срок по истечении срока подачи заявлений формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении пособия за счет средств соответствующего местного бюджета.
Гарантированное пособие в 8 тысяч гривен могут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:
ФЛПы, если:
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