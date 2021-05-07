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Фонд госимущества создал онлайн супермаркет инвестиций в рамках малой приватизации

Фонд госимущества создал онлайн супермаркет инвестиций в рамках малой приватизации

Фонд государственного имущества Украины изменил подходы в приватизационном процессе и запустил супермаркет инвестиций.

Онлайн-ресурс privatization.gov.ua работает по принципу интернет-магазина.

Что это даст: ранее информация об объектах приватизации была только в газете «Вестник приватизации», который печатался в количестве 400 экземпляров. Теперь эта информация будет доступна на сайте с удобным фильтром. Каждый объект имеет виртуальную комнату данных, где можно найти всю информацию об объекте — статус, финансовая отчетность и т. д.

Согласно закону, к объектам малой приватизации относятся те, стоимость активов которых по данным финансовой отчетности за последний отчетный год менее 250 млн грн.

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Как отмечают в ведомстве, аукционы объектов малой приватизации происходят исключительно онлайн в системе Прозоро. Продажи — это не дает возможности ограничить доступ к торгам или создать искусственные условия.


Инфографика: Фонд госимущества

Как это будет работать:

  • до начала онлайн аукциона никто, в том числе Фонд, не знает количества зарегистрированных участников, их названия, имена и сделанные начальные ценовые предложения;
  • каждому участнику электронная система дает порядковый номер;
  • идентификация участников аукционов происходит только после завершения торгов и определения победителя, что позволяет устранить возможность влияния на участников в ходе торгов;
  • для приватизации доступны объекты недвижимости, транспортные средства, целостные имущественные комплексы и предприятия.

«Приватизация способствует развитию малого и среднего бизнеса, а следовательно гарантирует появление новых рабочих мест, рост благосостояния и роста налоговых поступлений в местный и государственный бюджеты», — подытожили в Фонде.

По материалам Finance.UA
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