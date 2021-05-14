Как нерезиденту получить справку об уплаченном налоге в Украине: ответ налоговой

Порядок выдачи справки об уплаченном нерезидентом в Украине налоге на прибыль и форма этой справки утверждены приказом Министерства финансов Украины.
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками.
«Порядок определяет процедуру выдачи справки об оплаченном нерезидентом в Украине налоге на прибыль по утвержденной форме лицу, не являющемуся резидентом и получающему доходы с источником их происхождения из Украины», — говорится в сообщении.
Справка выдается контролирующим органом по местонахождению резидента или постоянного представительства нерезидента, который производит в пользу нерезидента какую-либо выплату из дохода с источником его происхождения из Украины.
Справка или обоснованный отказ в ее выдаче выдается на бланке контролирующего органа за подписью руководителя контролирующего органа в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного обращения нерезидента или уполномоченного им лица.
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