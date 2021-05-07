ГФС за последние дни провела 31 обыск в коммунальных предприятиях столицы

Государственная фискальная служба (ГФС) за последние два дня провела 31 обыск в коммунальных предприятиях Киева по делам об уклонении от налогов и злоупотреблении полномочиями.
Об этом в Facebook сообщил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
По его словам, сотрудники ГФС за последние дни провели 31 обыск коммунальных предприятий столицы и их подрядных компаний в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотреблению полномочиями.
«Общая сумма уклонений, доказательства в отношении которых получила ГФС благодаря изъятию первоначальной финансово-хозяйственной документации, превышает 100 млн гривен, что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом», — говорится в сообщении.
Мельник отметил, что по результатам проведенных процессуальных мер вручено 11 сообщений о подозрении. Он также добавил, что действиям лиц, причастных к присвоению коррупционной ренты в столице, будет дана соответствующая правовая квалификация.
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