Китайцы показали вентилятор, которым можно пользоваться в транспорте или на улице

Перед жарким сезоном китайская Xiaomi решила упростить жизнь тем, кто не любит высокие температуры. Новый вентилятор, который можно крепить возле шеи, не создаст дискомфорта из-за своих малых габаритов.

Устройство получило название ZMI Hanging Neck Folding Fan. Оно предназначено для ношения на шее, однако конструкция вполне позволяет и просто держать его в руках или поставить на стол перед собой.

Вентилятор доступен в белом, розовом и зеленом цветах, при этом он оснащен светодиодной подсветкой, которую можно менять с помощью кнопки на корпусе.



Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan

Гаджет оснащен двигателем и вентилятором с семью лопастями. Он поддерживает три разных режима скорости и может быть легко разобран для очистки.