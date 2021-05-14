Китайцы показали вентилятор, которым можно пользоваться в транспорте или на улице

Перед жарким сезоном китайская Xiaomi решила упростить жизнь тем, кто не любит высокие температуры. Новый вентилятор, который можно крепить возле шеи, не создаст дискомфорта из-за своих малых габаритов.
Устройство получило название ZMI Hanging Neck Folding Fan. Оно предназначено для ношения на шее, однако конструкция вполне позволяет и просто держать его в руках или поставить на стол перед собой.
Вентилятор доступен в белом, розовом и зеленом цветах, при этом он оснащен светодиодной подсветкой, которую можно менять с помощью кнопки на корпусе.
Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan
Гаджет оснащен двигателем и вентилятором с семью лопастями. Он поддерживает три разных режима скорости и может быть легко разобран для очистки.
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