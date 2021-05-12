В Сеть попали первые фото нового флагманского смартфона Google

В Сети наконец появилась первая утечка, касающаяся нового флагмана Google. Речь идет о Pixel 6, который, судя по всему, получит и улучшенную Pro-версию.
Популярный интернет-инсайдер Джон Проссер снова объединился с концепт-дизайнером RendersByIan. Совместными усилиями они выпустили в Сеть первые качественные фотографии будущего флагманского смартфона Google, передает SlashGear.
Для начала стоит отметить, что дизайн новинки сильно отличается от предшественника. Чем-то он даже напоминает лебединую песню линейки Nexus – Huawei Nexus 6P. При этом Google Pixel 6 Pro, в отличие от простой «шестерки» сможет похвастаться не двойной, а тройной основной камерой.
Пока нет точной информации, когда именно и по какой цене стоит ждать устройство. Но если верить имеющимся данным, то анонс нового Google Pixel состоится в октябре 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонамиВчера, 09:37 - 1088 24
Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте КиеваВчера, 14:00 - 1267 7
Банки снизили ставки на депозиты для населенияПозавчера, 15:01 - 11571 7
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Позавчера, 18:35 - 877 6
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тоннВчера, 06:52 - 254 4
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькуляторВчера, 09:00 - 8583 2
Как сэкономить на коммуналке до 50%Вчера, 08:30 - 3445
Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертовВчера, 11:36 - 1632 2
Новые правила переоформления субсидийВчера, 15:00 - 1540
В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)Вчера, 05:04 - 1474
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронПозавчера, 16:50 - 237
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 235
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2573
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2548 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 761