В Сеть попали первые фото нового флагманского смартфона Google

В Сети наконец появилась первая утечка, касающаяся нового флагмана Google. Речь идет о Pixel 6, который, судя по всему, получит и улучшенную Pro-версию.

Популярный интернет-инсайдер Джон Проссер снова объединился с концепт-дизайнером RendersByIan. Совместными усилиями они выпустили в Сеть первые качественные фотографии будущего флагманского смартфона Google, передает SlashGear.



Для начала стоит отметить, что дизайн новинки сильно отличается от предшественника. Чем-то он даже напоминает лебединую песню линейки Nexus – Huawei Nexus 6P. При этом Google Pixel 6 Pro, в отличие от простой «шестерки» сможет похвастаться не двойной, а тройной основной камерой.

Пока нет точной информации, когда именно и по какой цене стоит ждать устройство. Но если верить имеющимся данным, то анонс нового Google Pixel состоится в октябре 2021 года.