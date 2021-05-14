Укрзализныця возобновила прямое сообщение с Австрией и Венгрией

Укрзализныця открыла продажу билетов на международные поезда из Чопа до Захони (Венгрия) и беспересадочные вагоны из Киева в Вену (Австрия).
Об этом сообщает пресслужба УЗ.
«В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано возобновление международных маршрутов с указанными странами уже с 1 июня 2021 года», — сказано в сообщении.
В частности, Укрзализныця уже открыла продажу проездных документов на пассажирские поезда пограничного сообщения, курсирующие на маршруте Чоп — Захонь, а именно:
Поезда будут курсировать ежедневно отправлением из Захони и Чопа с 1 июня 2021 года исключительно на участке Захонь — Чоп — Захонь.
Также Укрзализныця открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона Киев — Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.
Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько один украинец потратит на содержание Кабмина и ВР в 2021 году (инфографика)Позавчера, 20:01 - 1276 7
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 1573 6
Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосуПозавчера, 18:36 - 510 6
Смогут ли вас обмануть при оформлении каско (тест)14.05.2021, 13:15 - 1945 2
Какие страны мира и когда введут паспорта вакцинации (инфографика)Позавчера, 10:00 - 928 1
Шмыгаль рассказал, что ждет пенсионеров, которые не перешли на карточное обслуживаниеВчера, 17:01 - 6629
Во второй половине года гривна будет более склонной к удешевлению – экспертыВчера, 11:30 - 3513
Во что инвестировать в Украине, и стоит ли это делать (мнения)Вчера, 21:02 - 3109
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне6 ч. назад - 1843
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 1573 6
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкПозавчера, 01:40 - 183
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 341
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 297
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2910
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2689 2