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Укрзализныця возобновила прямое сообщение с Австрией и Венгрией

Укрзализныця возобновила прямое сообщение с Австрией и Венгрией

Укрзализныця открыла продажу билетов на международные поезда из Чопа до Захони (Венгрия) и беспересадочные вагоны из Киева в Вену (Австрия).

Об этом сообщает пресслужба УЗ.

«В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано возобновление международных маршрутов с указанными странами уже с 1 июня 2021 года», — сказано в сообщении.

В частности, Укрзализныця уже открыла продажу проездных документов на пассажирские поезда пограничного сообщения, курсирующие на маршруте Чоп — Захонь, а именно:

  • № 34/33,
  • № 32 510/32519,
  • № 32 516/32513,
  • № 32 518/32511,
  • № 32 520/32529,
  • № 32 526/32523,
  • № 32 530/32539,
  • № 32 512/32517 формирования Венгерских железных дорог.

Поезда будут курсировать ежедневно отправлением из Захони и Чопа с 1 июня 2021 года исключительно на участке Захонь — Чоп — Захонь.

Также Укрзализныця открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона Киев — Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.

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По материалам Finance.UA
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