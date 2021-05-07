По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (36,394 млн грн и 55,598 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 26), максимальный курс продажи доллара 27,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,63−27,64 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 91,992 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7000 — 2 222

27,6300 — 200 000

27,6300 — 57 775

27,6300 — 35 000

27,6200 — 50 000

27,6200 — 30 000

27,6200 — 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,6200 — 40 000

27,6300 — 10 000

27,6400 — 10 000

27,6400 — 99 999

27,6400 — 20 000

27,6400 — 20 000

27,6400 — 120 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,6547 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6141 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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