По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (36,394 млн грн и 55,598 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 26), максимальный курс продажи доллара 27,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,63−27,64 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 91,992 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7000 — 2 222
27,6300 — 200 000
27,6300 — 57 775
27,6300 — 35 000
27,6200 — 50 000
27,6200 — 30 000
27,6200 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,6200 — 40 000
27,6300 — 10 000
27,6400 — 10 000
27,6400 — 99 999
27,6400 — 20 000
27,6400 — 20 000
27,6400 — 120 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,6547 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6141 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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