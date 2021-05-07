0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Налоговый долг украинских компаний составляет 93,2 млрд гривен

Налоговый долг украинских компаний составляет 93,2 млрд гривен

В феврале 2020 года предприятия задолжали Украине 118 миллиардов гривен, сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 миллиарда.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

За год сумма налоговых долгов уменьшилась на 25 млрд грн.

В суммарный долг украинских компаний (93,2 млрд гривен) входит 78 млрд долга на национальном уровне и 14 млрд на местном.

В декабре свой долг погасила УкрНафта. В течение последних лет это предприятие было первым по неуплате налогов. В декабре 2020 года компания была должна государству 15,3 млрд гривен, сейчас ее долг составляет 6,4 млн грн.

По сей день УкрНафта перманентно входила в топ-10 крупнейших неплательщиков налогов. Сейчас она выпала из списка. Теперь в топ должников входят:


Таблица: Опендатабот

Наибольшее количество задолженностей за налоги — у компаний, которые находятся в Киеве и Киевской области, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.


Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • Половина из 10 крупнейших компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, получили убыток по итогам 2020 года.
  • Кабинет Министров предлагает через суд ограничивать право выезжать за границу руководителю компании с налоговым долгом свыше 1 млн грн, который не оплачивается в течение месяца, свидетельствует текст так называемого ресурсного законопроекта.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.