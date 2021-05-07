Налоговый долг украинских компаний составляет 93,2 млрд гривен

В феврале 2020 года предприятия задолжали Украине 118 миллиардов гривен, сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 миллиарда.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

За год сумма налоговых долгов уменьшилась на 25 млрд грн.

В суммарный долг украинских компаний (93,2 млрд гривен) входит 78 млрд долга на национальном уровне и 14 млрд на местном.

В декабре свой долг погасила УкрНафта. В течение последних лет это предприятие было первым по неуплате налогов. В декабре 2020 года компания была должна государству 15,3 млрд гривен, сейчас ее долг составляет 6,4 млн грн.

По сей день УкрНафта перманентно входила в топ-10 крупнейших неплательщиков налогов. Сейчас она выпала из списка. Теперь в топ должников входят:



Таблица: Опендатабот

Наибольшее количество задолженностей за налоги — у компаний, которые находятся в Киеве и Киевской области, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.



Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

Половина из 10 крупнейших компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, получили убыток по итогам 2020 года.

Кабинет Министров предлагает через суд ограничивать право выезжать за границу руководителю компании с налоговым долгом свыше 1 млн грн, который не оплачивается в течение месяца, свидетельствует текст так называемого ресурсного законопроекта.

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