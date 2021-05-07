Налоговый долг украинских компаний составляет 93,2 млрд гривен

В феврале 2020 года предприятия задолжали Украине 118 миллиардов гривен, сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 миллиарда.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
За год сумма налоговых долгов уменьшилась на 25 млрд грн.
В суммарный долг украинских компаний (93,2 млрд гривен) входит 78 млрд долга на национальном уровне и 14 млрд на местном.
В декабре свой долг погасила УкрНафта. В течение последних лет это предприятие было первым по неуплате налогов. В декабре 2020 года компания была должна государству 15,3 млрд гривен, сейчас ее долг составляет 6,4 млн грн.
По сей день УкрНафта перманентно входила в топ-10 крупнейших неплательщиков налогов. Сейчас она выпала из списка. Теперь в топ должников входят:
Таблица: Опендатабот
Наибольшее количество задолженностей за налоги — у компаний, которые находятся в Киеве и Киевской области, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Инфографика: Опендатабот
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