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Volkswagen выпустит беспилотный электробус в стиле хиппи

Volkswagen выпустит беспилотный электробус в стиле хиппи

Автомобильная компания Volkswagen планирует к 2025 году запустить в производство беспилотный электробус в стиле хиппи. Машина будет использовать технологии американского стартапа Argo AI.

В 2019 году стартап Argo AI получил от Volkswagen инвестиции и активы на 2,6 миллиарда долларов. Компания уже тестирует технологии стартапа США, а в 2021 году планирует усовершенствовать систему в Мюнхене.

Volkswagen готовит электромобиль с четвертым уровнем автономности – это почти полный автопилот с некоторыми ограничениями.

Автопроизводитель планирует начать коммерческие перевозки к 2025 году. Как рассказали изданию Bloomberg в компании, проект нацелен на густонаселенные городские районы.

Производитель уверен, что внедрить технологии самоуправление легче сначала для машин коммерческого назначения, которые будут использоваться в отдельных, предназначенных для этого местах, чем для легковых автомобилей на дорогах общего пользования.

Напомним, еще год назад в Bloomberg сообщали, что Volkswagen в 2022 году может выпустить электрическую версию культового микроавтобуса “в стиле хиппи”. 4 мая автоконцерн объявил, что займется разработкой чипов для беспилотных автомобилей.

По материалам Телеканал новин 24
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