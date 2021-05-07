Самый дешевый кроссовер Skoda выходит на рынок (фото)

Представленный в марте этого года кроссовер Skoda Kushaq получил интересный дизайн, богатое и современное оснащение, а также очень низкую цену, став самым дешевым кроссовером Skoda. При цене 16 000 долларов Skoda Kushaq должен сделать настоящий фурор.
Skoda Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN, по размерам он примерно соответствует ранее выпущенному компактному кроссоверу Skoda Kamiq. Его габариты составляют 4221х1760х1612 мм против 4241х1793х1531 мм в Skoda Kamiq.
Внутри он тоже напоминает Skoda Kamiq, автомобиль получил новое двуспицевое рулевое колесо и новую информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым экраном-планшетом. Система климат-контроля получила сенсорное управление, также предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона, что пока редкость даже в более дорогих моделях.
Покупателям предложат 1,0-литровый двигатель мощностью 115 л.с. и 1,5-литровый турбированный мотор, который развивает мощность 150 л.с., а также 6-ступенчатую механическую коробку передач или роботизированный автомат.
Продажи Skoda Kushaq стартуют уже в июне этого года, сначала на рынке Индии.
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