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Кличко назвал главные проблемы ЖКХ Киева

Кличко назвал главные проблемы ЖКХ Киева

Мэр Киева Виталий Кличко ответил в программе «Народ против» на телеканале «Украина 24», что делается в столице по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

«Действительно, ситуация с хозяйством сложная. За многие годы в город почти не вкладывались деньги. Представьте себе, мы ремонтируем улицы, на которых не было ремонта по 30−40 лет, 50 лет (ул. Алматинская). Асфальт положили, но технологически асфальт нужно перекладывать через 8−10 лет. Вы можете представить, как выглядит улица, где десятки лет не делалось никакого ремонта. Кстати, за время моего мэрства сделано более 1100 км дорог — это не только асфальтовое покрытие, это и тротуары, и освещение. Нам еще много нужно сделать что касается качества дорог, нужно много денег вкладывать», — сказал он.

Также мэр пожаловался на состояние коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства.

«Но вместе с тем, насчет ЖКХ, мы не видим того состояния коммуникаций, которые находятся под землей, когда трубы энергонеэффективны, теряют воду, постоянные разрывы. Трубы лежат еще с советских времен, их также нужно заменять, с этим связано большое количество проблем, которые возникают. Мы сейчас забрали энергетический комплекс в управление города, сделали компанию „Киевтеплоэнерго“, переложили 280 км труб, и аварийность в прошлом году уменьшилась на 10%», — сказал он.

По материалам Сегодня
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