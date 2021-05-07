Частные исполнители смогут взимать таможенные штрафы

Частным исполнителям могут разрешить принудительно взимать штрафы с граждан за нарушение таможенных правил.
Соответствующий законопроект № 4532 об изменениях в Таможенный кодекс рекомендует принять комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Документ предусматривает расширение полномочий частных исполнителей по делам об административных правонарушениях. Законопроект разработан во исполнение условий ЕС для получения Украиной кредита в сумме до 1 млрд грн (€ 200 млн).
Что предлагают изменить:
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Также Гетманцев отметил, что комитет:
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