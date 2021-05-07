Частные исполнители смогут взимать таможенные штрафы

Частным исполнителям могут разрешить принудительно взимать штрафы с граждан за нарушение таможенных правил.

Соответствующий законопроект № 4532 об изменениях в Таможенный кодекс рекомендует принять комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Документ предусматривает расширение полномочий частных исполнителей по делам об административных правонарушениях. Законопроект разработан во исполнение условий ЕС для получения Украиной кредита в сумме до 1 млрд грн (€ 200 млн).

Что предлагают изменить:

в ст. 535 и ст. 540 Таможенного кодекса слова «государственного исполнителя» заменить на «орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя».

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Также Гетманцев отметил, что комитет:

одобрил в первом чтении законопроект № 5376 о налоговых стимулах для ІТ-индустрии и стартапов в Украине;

рекомендовал принять во втором чтении законопроекты № 5153 и № 5155 о налоговой амнистии активов. Документы направлены на то, чтобы дать украинским гражданам возможность (добровольно) вывести в белую активы, начать финансовую жизнь с чистого листа, а также привлечь средства в экономику нашего государства.

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