Межбанк: стоит ли ждать существенных изменений

В эту пятницу на валютный межбанк и поведение участников торгов повлияет всего два основных фактора, традиционных для этого периода мая.
1). Фактор окончания рабочей недели и хозяйственная деятельность клиентов. Торги пройдут в два этапа:
2). Приближение периода бюджетных платежей. Этот фактор уже влияет на поведение участников торгов последних дней и сегодня в этом ничего не изменится. Начиная уже с понедельника клиенты будут оплачивать налоги.
Дефицит гривны заставляет многие компании накапливать необходимые суммы уже несколько дней, так как в условиях недавно закончившегося локдауна выручка большинства компаний упала и накопить необходимую сумму для расчетов с государством бизнесу за один-два дня, как это было ранее, удается не всегда. Период бюджетных расчетов всегда позитивно влияет на курс гривны на межбанке и страхует нацвалюту на валютном рынке.
За счет фактора окончания недели мы не ждем сегодня ни значительной статистики межбанка, ни значительных колебаний котировок. И по прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах 14 мая будут находиться в пределах до $ 100−135 млн при совершении до 420−510 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, 14 мая будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,61 / 27,63
евро — 33,39 / 33,42
Курсы валют на Межбанке
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