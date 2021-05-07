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Межбанк: стоит ли ждать существенных изменений

Межбанк: стоит ли ждать существенных изменений

В эту пятницу на валютный межбанк и поведение участников торгов повлияет всего два основных фактора, традиционных для этого периода мая.

1). Фактор окончания рабочей недели и хозяйственная деятельность клиентов. Торги пройдут в два этапа:

  • на первом (до 14:00—14:30) — компании и банки закроют все основные валютные сделки перед выходными. Пик операций придется на временной отрезок с 11 до 13 часов. Крупные покупатели и продавцы по прежнему своими действиями будут полностью формировать курсовой тренд. А Нацбанку вряд ли придется выходить на рынок с интервенциями, так как относительное равновесие спроса и предложения по валюте сохранится;
  • во второй части торгов (после 14:30 и до самого завершения сессии) на межбанке уже останутся в основном только банки-спекулянты и запоздавшие по разным причинам клиенты с небольшими суммами покупок и продаж. В этот период тренд по курсу будет полностью уже зависеть от спекулятивных задач отдельных игроков.

2). Приближение периода бюджетных платежей. Этот фактор уже влияет на поведение участников торгов последних дней и сегодня в этом ничего не изменится. Начиная уже с понедельника клиенты будут оплачивать налоги.

Дефицит гривны заставляет многие компании накапливать необходимые суммы уже несколько дней, так как в условиях недавно закончившегося локдауна выручка большинства компаний упала и накопить необходимую сумму для расчетов с государством бизнесу за один-два дня, как это было ранее, удается не всегда. Период бюджетных расчетов всегда позитивно влияет на курс гривны на межбанке и страхует нацвалюту на валютном рынке.

За счет фактора окончания недели мы не ждем сегодня ни значительной статистики межбанка, ни значительных колебаний котировок. И по прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах 14 мая будут находиться в пределах до $ 100−135 млн при совершении до 420−510 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, 14 мая будут в пределах:

  • доллар — коридор 27,50 — 27,75 грн,
  • евро — коридор 33,20 — 33,60 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,40 — 27,75 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор 33,00 — 33,60 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,15 — 33,45 грн при спреде в 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,61 / 27,63
евро — 33,39 / 33,42

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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