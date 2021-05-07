Как вернуть ошибочно уплаченные налоги

С 26 марта 2021 года вступили в силу изменения в Порядок информационного взаимодействия Государственной фискальной службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.
Об этом информирует Главное управление ГНС в г. Киеве.
Что изменилось:
Как подать заявление:
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Также изменения предусматривают, что электронные выводы о возврате налогов направляются ГНС в Казначейство в пределах остатка средств на едином счете.
В новой форме изложена Форма электронного заключения о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени, а также Форма электронного уведомления о возврате излишне удержанных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц на основании поданной налогоплательщиком налоговой декларации.
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