Как вернуть ошибочно уплаченные налоги

С 26 марта 2021 года вступили в силу изменения в Порядок информационного взаимодействия Государственной фискальной службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.

Об этом информирует Главное управление ГНС в г. Киеве.

Что изменилось:

изменился порядок обработки заявлений налогоплательщиков на возврат с единого счета ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени;

в Порядок добавлен новый раздел II, регулирующий обработку заявлений налогоплательщиков на возврат с единого счета ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.

Как подать заявление:

заявление подается налогоплательщиком в территориальный орган ГНС по основному месту учета такого плательщика исключительно в электронной форме через сервис «Электронный кабинет»;

налогоплательщик в заявлении указывает сумму, дату уплаты и реквизиты из расчетного документа, по которым средства перечислены на единый счет, и текущий счет налогоплательщика в учреждении банка, на который необходимо вернуть такие средства.

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Также изменения предусматривают, что электронные выводы о возврате налогов направляются ГНС в Казначейство в пределах остатка средств на едином счете.

В новой форме изложена Форма электронного заключения о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени, а также Форма электронного уведомления о возврате излишне удержанных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц на основании поданной налогоплательщиком налоговой декларации.

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