Украинцам разрешили приезжать в Турцию без ПЦР-тестов

Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, которые летят из Украины. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства развития туризма.

Согласно сообщению, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.

Отмена тестирования также произойдет для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

«Украина и Турция уже давно работают над либерализацией пересечения границы в период пандемии… Отмена ПЦР-теста — очень важный шаг на пути к восстановлению туризма во всем мире, и мы уверенно движемся в правильном направлении», — отметила глава госагентства Марьяна Олеськив.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали туристическую декларацию. Согласно документу, планируется увеличение количества регулярных рейсов и упрощение правил пересечения границ для граждан обоих государств.

В правительстве Турции выразили надежду, что еще до ослабления локдауна, которое состоится 17 мая, страна сможет принять более 8 тысяч украинских туристов.

Также появилась информация о том, что иностранные туристы в Турции смогут без ограничений путешествовать по стране, посещать музеи и археологические памятники во время жесткого локдауна с 29 апреля по 17 мая.

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