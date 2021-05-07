Украинцам разрешили приезжать в Турцию без ПЦР-тестов

Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, которые летят из Украины. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства развития туризма.
Согласно сообщению, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.
Отмена тестирования также произойдет для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.
«Украина и Турция уже давно работают над либерализацией пересечения границы в период пандемии… Отмена ПЦР-теста — очень важный шаг на пути к восстановлению туризма во всем мире, и мы уверенно движемся в правильном направлении», — отметила глава госагентства Марьяна Олеськив.
Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали туристическую декларацию. Согласно документу, планируется увеличение количества регулярных рейсов и упрощение правил пересечения границ для граждан обоих государств.
В правительстве Турции выразили надежду, что еще до ослабления локдауна, которое состоится 17 мая, страна сможет принять более 8 тысяч украинских туристов.
Также появилась информация о том, что иностранные туристы в Турции смогут без ограничений путешествовать по стране, посещать музеи и археологические памятники во время жесткого локдауна с 29 апреля по 17 мая.
🏝 Читайте важные советы, которые пригодятся для ваших путешествий, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами6 ч. назад - 611 9
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 9654 7
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор6 ч. назад - 3511 6
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 660 6
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн8 ч. назад - 118 3
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 9654 7
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор6 ч. назад - 3511 6
Уплатить по кредиту станет прощеВчера, 19:00 - 2895
Как сэкономить на коммуналке до 50%7 ч. назад - 2088
Владельцы «еврономеров» подняли средний возраст ввезенных машин в 2,5 разаВчера, 16:04 - 1232 1
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 186
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 208
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2495
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2513 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 753