Полиция объявила об эксперименте в Закарпатской области

Правоохранители усилят патрулирование в Закарпатской области. Будут следить за тем, как водители освобождают дорогу для спецтранспорта, согласно требованиям правил дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В течение недели в области будет идти эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать авто патрульной полиции. Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не освобождают дорогу медикам.
«Это происходит потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах. Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни», — отмечают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Украине установят 1,5 тысячи стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сделать это планируют к 2024 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами10 ч. назад - 911 13
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор11 ч. назад - 6619 7
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 10751 7
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 803 7
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн13 ч. назад - 201 6
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор11 ч. назад - 6619 7
Как сэкономить на коммуналке до 50%11 ч. назад - 2794
В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)15 ч. назад - 1339
Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертов8 ч. назад - 1260 1
В Украине появятся новые патрули полицииВчера, 20:40 - 1120
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 216
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 227
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2540
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2537 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 760