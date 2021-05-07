Минюст США проводит расследование против самой крупной в мире криптобиржи

Министерство юстиции США и Налоговое управление США проводят расследование против криптобиржи Binance, которая является самой крупной в мире.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В рамках расследования чиновники, которые занимаются расследованием отмывания денег и налоговых правонарушений, обращались за информацией к людям, которые разбираются в бизнесе Binance.
«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и взаимодействуем с регуляторами и правоохранительными органами», — прокомментировала информацию агентства пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.
Она добавила, что компания не комментирует конкретные расследования.
Криптобиржа Binance была основана в 2017 году. Ее возглавляет Чанпэн Чжао. Binance зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. Единой корпоративной штаб-квартиры у криптобиржи нет. После публикации информации о расследовании ее токен Binance Coin подешевел на 9%.
Chainalysis Inc., судебно-экспертная фирма, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, что через Binance проходит больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютну биржу.
Американские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что криптовалюты используются для проведения незаконных транзакций, в том числе связанных с кражами и наркотиками.
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