В Фонде гарантирования исключают возврат ПриватБанка прежним владельцам

ПриватБанк может быть снова приватизирован, но о возвращении его предыдущим владельцам речь не идет.
Об этом сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай в эфире телеканала «Дом».
«Такая возможность (приватизации. — Ред.) есть, если мы не говорим о возврате в частные руки предыдущих владельцев. Если мы говорим о приватизации и поиске профессионального банкира-владельца или международной банковской группы, которая была бы заинтересована приобрести собственность такого рода, — это был бы позитивный сигнал для рынка», — отметила Билай.
По ее словам, на сегодня достаточно большой проблемой является доля государства в банковском секторе: «Почти половина банковской системы — это государственные банки. Это проблема, потому что они конкурируют между собой. Правильным было бы сформулировать стратегию так, чтобы они не находились в одном поле ведения бизнеса».
Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что государство готовится выставить национализированный в 2016 году ПриватБанк на продажу. По его мнению, приватизация этого банка может заинтересовать самых престижных международных инвесторов.
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