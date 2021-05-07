Гонконг и Китай расширят тестирование цифрового юаня в трансграничных платежах

Власти Гонконга ведут переговоры с Китаем о расширении тестирования цифрового юаня (DCEP) в трансграничных транзакциях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Управление денежного обращения Гонконга (HKMA).

Первый этап тестирования инструмента завершился успешно. Регулятор провел испытания совместно с Институтом исследования цифровых валют Народного банка Китая. К работе также привлекли назначенный властями КНР коммерческий банк и представителей бизнеса.

«Мы протестировали соответствующее приложение, подключение к системе и некоторые варианты эксплуатации, такие как международные покупки. Совместно с Народным банком Китая мы работаем над следующим этапом технических испытаний, включая расширение и углубление использования DCEP в трансграничных платежах», — рассказал представитель HKMA.

В апреле интернет-ритейлер JD.com сообщил, что с января выплачивает некоторым сотрудникам зарплату в цифровом юане и использует его в межбанковских и коммерческих расчетах.