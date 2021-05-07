0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Гонконг и Китай расширят тестирование цифрового юаня в трансграничных платежах

Гонконг и Китай расширят тестирование цифрового юаня в трансграничных платежах

Власти Гонконга ведут переговоры с Китаем о расширении тестирования цифрового юаня (DCEP) в трансграничных транзакциях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Управление денежного обращения Гонконга (HKMA).

Первый этап тестирования инструмента завершился успешно. Регулятор провел испытания совместно с Институтом исследования цифровых валют Народного банка Китая. К работе также привлекли назначенный властями КНР коммерческий банк и представителей бизнеса.

«Мы протестировали соответствующее приложение, подключение к системе и некоторые варианты эксплуатации, такие как международные покупки. Совместно с Народным банком Китая мы работаем над следующим этапом технических испытаний, включая расширение и углубление использования DCEP в трансграничных платежах», — рассказал представитель HKMA.

В апреле интернет-ритейлер JD.com сообщил, что с января выплачивает некоторым сотрудникам зарплату в цифровом юане и использует его в межбанковских и коммерческих расчетах.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.