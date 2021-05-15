Андрей Попов: обязательный аудит за 2020 год. Пройти позже или не проходить совсем?

Прошедший, 2020 год, является де-факто вторым годом обязательного аудита в Украине. В этой колонке поговорим, какие изменения затрагивают 2020 отчетный год в сравнении с 2019, и что следует учесть предприятиям.

А также о том, какие послабления в части регулирования привнёс карантин, и можно ли не проходить аудит, уплатив сравнительно небольшой штраф.

Краткие вводные

В соответствии с Законом Украины №996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (далее – Закон о бухучете), обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением обязаны:

предприятия, представляющие общественный интерес (в том числе крупные предприятия);

средние предприятия;

публичные акционерные общества;

субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях;

финансовые учреждения.

Критерии для определения размеров компании привязаны к евро. Для попадания в соответствующую категорию достаточно соответствовать двум критериям из трех:

1. Если балансовая стоимость активов превышает 20 млн евро, чистый доход превышает 40 млн евро, а размер штата – 250+ чел, то компания относится к категории крупных.

2. Если балансовая стоимость в диапазоне от 4 млн до 20 млн евро, чистый доход – от 8 млн до 40 млн евро, а размер штата – от 50 до 250 человек, то компания относится к категории средних.

Показатели берутся за год, предшествующий отчетному. Срок публикации отчетности вместе с аудиторским заключением за 2020 год для большинства компаний – не позднее 01.06.2021.

Чем же грозит непрохождение или несвоевременное прохождение обязательного аудита?

Штрафы по Закону о бухучете и КуАП за непубликацию

Непрохождение обязательного аудита грозит санкциями по ст. 163-16 КУоАП за нарушения в части публикации (от 17-34 тыс. грн и до 34-51 тыс. грн за повторное нарушение в течение года), включая нарушение сроков.

Для отчетного 2019 года действовала отсрочка в рамках «карантинных» послаблений (де-факто до 31.12.2020). Для 2020 отчетного года официальных сообщений про перенос сроков пока не было.

Насколько критично нарушить срок?

Механизм отслеживания сроков публикации для компаний, которые подпадают под обязательный аудит (крупные, средние), но при этом не являются публичными эмитентами и/или неподотчетны специализированным регуляторам по типу НБУ или НКЦБФР (кстати, для них срок до 30.04.2021), не отработан.

Никто не станет уже с утра 2 июня 2021 проверять сотни веб-сайтов на предмет публикации или непубликации. Это санкция скорее «в долгую» — под плановую проверку, или просто через несколько месяцев.

Поэтому независимый аудитор, имеющий право проводить обязательный аудит финансовой отчетности, может выпустить аудиторское заключение позже, но датировать его не позднее 01.06.2021. Стандарты аудита это позволяют.

Подача до 10 июня согласно Закону № 466 (пп. 46.2 НКУ)

Предприятиям, которые подпадают под обязательный аудит, необходимо подать аудированную отчетность за 2020 год контролирующему органу не позднее 10 июня 2021 года, а при наличии корректировок по результатам аудита — подать уточненную налоговую декларацию за 2020 год. Отмечу, что данная норма стала действовать только для 2020 отчетного года, и не действовала для 2019.

Насколько критично нарушить срок?

Во-первых, санкции за несвоевременное предоставление аудированной отчетности в ГФСУ крайне умеренные: 340 грн и 1020 грн за повторное нарушение в течение года (ст. 120.1 Налогового Кодекса Украины).

Во-вторых, можно сослаться на карантин, который ввел мораторий на штрафы и внеплановые налоговые проверки (подробнее ниже). То есть, не является чрезвычайно строгим нарушением подать отчетность с аудиторским заключением позже.

По аналогии с пунктом про публикацию, аудиторское заключение может быть выпущено «задним числом», после чего компания может подать финансовую отчетность с аудиторским заключением и (при наличии корректировок по результатам аудита) уточняющую налоговую декларацию.

Карантинные послабления для 2020 года

Как уже было сказано, сроки аудита 2019 отчетного года были законодательно смещены. Для 2020 отчетного года официальных сообщений про перенос сроков пока не было.

Однако, до конца действия карантина действуют «прикінцеві положення» п. 52.1 НК про неприменение штрафных санкций и пеней в т.ч. за просрочки по подаче отчетности в контролирующие органы.

Почему при этом всё-таки необходимо пройти обязательный аудит за 2020 год?

Во-первых, любые отсрочки штрафов не означают их неприменение, а уплата штрафа не означает отсутствия необходимости пройти обязательный аудит.

Во-вторых, из-за новаций по Закону № 466, который дополнил НК Украины. Этот пункт является главным.

Аудиторское заключение:

а). Стало частью документации по трансфертному ценообразованию, согласно пп. 39.4.6 НК. Для тех компаний, которые по 2020 попали под обязательный аудит и одновременно под ТЦ, документация по ТЦ, включая копию аудиторского заключения в её составе, будет нужна после 01.10.2021 (срок подачи отчета по ТЦ).

б). Стало частью налоговой отчетности (об этом сказано выше).

И если сроки, как сказано выше, допустимо нарушить, сославшись на карантин или даже заплатив штраф в 340 грн / 1020 грн, то совсем не подать результаты аудита в налоговую крайне рискованно.

Согласно постановлению Кабмина № 1165, одним из критериев признания плательщика НДС рисковым, для которого в ЕРНН (едином реестре налоговых накладных) прекращается регистрация накладных, является пункт 7 дополнение 1:

«Платником податку на прибуток підприємств не подано контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України».

Именно в п. 46.2 НКУ идет речь о подаче финансовой отчетности вместе с аудиторским заключением до 10 июня года, следующего за отчетным. То есть, если не подать в налоговую отчетность с аудиторским заключением, плательщик НДС признается рисковым и регистрация его налоговых накладных прекращается.

О том, что такое блокировка налоговых накладных, знает любой бухгалтер или CFO. Для плательщика НДС это означает де-факто временную приостановку хозяйственной деятельности, т.к. ни один контрагент этой компании не будет с ней работать, когда не сможет зачесть ее налоговые накладные (т.е. НДС) в свой налоговый кредит.

Таким образом, для компаний-плательщиков НДС прохождение обязательного аудита за 2020 год является условием продолжения их хозяйственной деятельности.

Практически все средние и крупные компании, подпадающие под обязательный аудит, являются плательщиками НДС (кроме сельхозпроизводителей — плательщиков ЕН 4 группы).

Опять же, с утра 11 июня 2021 года ГФСУ не будет автоматически блокировать налоговые накладные компаний, не подавших финансовую отчетность с аудиторским заключением до 10.06.2021. Но по прошествии времени, при отсутствии до этого момента поданного результата обязательного аудита, эта блокировка может произойти по результатам решения Комиссии ГФСУ.

Таким образом, ключевые риски обязательного аудита за 2020 год не столько в санкциях за сроки, сколько в признании плательщика НДС рисковым при злостном нарушении им пп. 42.6 НК, а также вопросах трансфертного ценообразования.

Андрей Попов, партнер Kreston GCG