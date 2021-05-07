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ГФС проводит обыски в «Киевпастрансе»

ГФС проводит обыски в «Киевпастрансе»

ГФС проводит обыски в помещениях КП «Киевпастранс» и подрядного коммерческого предприятия.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

По материалам ГУ ГФС в г. Киеве Офис генерального прокурора начал досудебное расследование в отношении должностных лиц КП «Киевпастранс» и подрядного коммерческого предприятия по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 У К Украины, ч. 5 ст. 191 У К Украины.

По версии следствия, должностные лица КП «Киевпастранс» и подрядного коммерческого предприятия, используя субъекты хозяйственной деятельности с признаками рискованности и транзитности, в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе г. Киева. Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В помещениях КП «Киевпастранс» и подрядного коммерческого предприятия проходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

«Я уже неоднократно заявлял, что пристальное внимание ГФС будет уделять махинациям в сфере обновления и строительства инфраструктуры, что является одним из приоритетов экономической политики Украины по состоянию на сегодня. Цель наших действий в этом направлении — повышение эффективности использования бюджетных средств для модернизации инфраструктуры и противодействие возможным злоупотреблением», — отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

По материалам Finance.UA
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