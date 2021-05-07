Аэропорт Ярославского восстановил более двух третей международного пассажиропотока

Численность пассажиров на международных рейсах в апреле достигла свыше 70% от показателя периода до пандемии.
Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Международного аэропорта “Харьков” New Systems AM, входящая в группу DCH бизнесмена Александра Ярославского.
“В апреле 2021 года услугами Международного аэропорта “Харьков” воспользовались 59,2 тысячи пассажиров. Международный пассажиропоток составил 53,3 тысячи человек, внутренний – 5,9 тысячи. Нам удалось восстановить 64% общего и 71% международного пассажиропотока докарантинного 2019 года”, – сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается также, что в качестве базы для сравнения взят апрель 2019 года, поскольку годом ранее – в апреле 2020 года – авиарейсы не выполнялись вовсе из-за локдауна.
Количество вылетов в апреле составило 299 – это 72% от уровня 2019 года. Из них 184 международных рейса, а 115 – внутренних. Доля международных перелетов достигла 65% от докарантинного периода.
Наиболее популярными направлениями среди путешественников стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Анталия.
Вместе с тем управляющая Международным аэропортом “Харьков” компания New Systems AM из группы DCH сообщила о новых и восстановленных рейсах.
На протяжении апреля было восстановлено регулярное сообщение первой столицы Украины авиакомпанией SkyUp Airlines с грузинскими Батуми и Тбилиси. А авиаперевозчик Wizz Air возобновил регулярные перелёты в Дортмунд в Германии. Билеты на эти рейсы доступны на сайтах авиакомпаний, в билетных агентствах и в кассах харьковского аэропорта.
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