Правительство Германии поможет с ипотекой для ВПЛ, дают 25,5 млн евро

С 17 мая 2021 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству совместно с немецким банком KfW и министерством реинтеграции запускает новый проект по ипотечному кредитованию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Финансирует проект правительство Германии на общую сумму 25,5 млн евро.

Об этом рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный в ходе Второго ипотечного форума в Киеве.

По его словам, кредиты будут предоставляться под очень удобные условия для ВПЛ.

«Первый взнос по кредиту составит всего 6% от стоимости жилья. Срок кредитования – 20 лет. Процентная ставка – 3% годовых за пользование кредитом. Это самые выгодные условия для социально незащищенных категорий граждан, которые сегодня действуют в государстве», – сказал он.

Сергей Комнатный уточнил, что в первый год реализации проекта планируется обеспечить жильем около 1 тыс. семей. Такие же планы и на следующий год.

«Главное, что средства, которые будут поступать в качестве возврата отведенных кредитов, будут направляться на новые кредиты, возвращать их немецкой стороне нам не нужно. То есть нам дают оборотный ресурс почти в 900 млн грн для кредитования внутренне перемещенных лиц», – резюмировал он.

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