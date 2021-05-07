Фирма Ахемтова, которой принадлежит «Укртелеком», отчитывается об убытке на 880 млн грн

ООО «ЕСУ», которое является владельцем 92,79% акций «Укртелекома» (конечный бенефициар — Ринат Ахметов), по итогам 2020 года отчитывается об убытке 880,4 млн грн, тогда как за 2019 год декларировало прибыль 360,4 млн грн.
На конец 2020 года непокрытый убыток компании составил 7,74 млрд грн.
Активы — 10,8 млрд грн (участие в капитале других предприятий).
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам — 8,12 млрд грн (на начало 2020 года — 5,01 млрд грн),
Другие текущие обязательства — 2,78 млрд грн (на начало 2020 года было 3,2 млрд грн).
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