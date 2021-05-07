Банки сокращают отделения, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы, - обзор НБУ

В I квартале 2021 года продолжалась тенденция сокращения сети отделений украинских банков – до 7,1 тысяч. Больше всего филиалов закрыли государственные банки – 81, иностранные банки – 6, и только частные банки открывали новые филиалы (+27).
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за май 2021 года.
По данным НБУ, в I квартале государственные (включительно с ПриватБанком) и иностранные банки продолжили увольнять работников – соответственно 1639 и 350 человек. Частные банки пополняли штат (+342 человека). Сейчас в банках работает 126 тысяч человек.
Кроме того, в I квартале банки изъяли 66 банкоматов из своей сети. Их количество составляет 34,7 тысяч.
В I квартале сеть POS-терминалов банков увеличилась. Самый значительный прирост произошел благодаря ПриватБанку (+3,0 тысячи) и другим госбанкам (+2,8 тыс. терминалов). Количество терминалов достигло 393 тысяч.
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