Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон

Как сообщает Минобороны, согласно к приказу Министерства обороны Украины, на вооружение Вооруженных Сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат «Лелека 100».
По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, «Лелека» — уже известный и проверенный в боевых условиях беспилотник. Комплекс находился в эксплуатации украинской армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.
«Современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями. „Лелека“ — это „глаза“ и „уши“ на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени. Истинный факт, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Важно, что мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях», — отметил Андрей Таран.
Стоит отметить, что передача данных с беспилотника «Лелека 100» происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция — путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками. Кроме этого, по словам министра обороны, сигнал с БПЛА содержит ряд дополнительных защитных характеристик, которые существенно повышают способность «Лелеки 100» не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.
Аппарат устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Комплекс также может применяться в условиях сложной радиоэфирной обстановки при применении противником радиопомех и блокировке систем спутниковой навигации.
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