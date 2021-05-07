Сколько горючего расходуют самые популярные в Украине седаны из США

Автоблогеры с канала SRT решили определить реальное потребление горючего у трех известных моделей в Соединенных Штатах: Volkswagen Passat с 1,8 и 2,5-литровым агрегатом, а также – Ford Fusion с 2,5-литровым мотором.

Заправив полный бак, исследователи отправились в путь. Маршрут был проложен по 100 километров в городском цикле и столько же за городом.

Главное условие эксперимента – машины должны ехать в экономном режиме, без резких ускорений и торможений.

Финальная часть эксперимента – заезд на ту же АЗС и заправка топлива до полного бака. Собственно, это количество бензина и было принято во внимание.

Экономнее всех оказался Volkswagen Passat (1,8 л). Его расход на «сотню» составил 7,7 литров. Далее следует Volkswagen Passat (2,5 л). Его показатель – 8,0 литров. А замыкает рейтинг Ford Fusion (2,5 л), чей расход составил 8,7 литров на 100 км.

В динамике рейтинг выглядит так же: Volkswagen Passat (1,8 л) берет разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды, Volkswagen Passat (2,5 л) – за 10,1 секунды, а Ford Fusion (2,5 л ) – за 12,1 секунды.