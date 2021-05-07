Ипотека может обеспечить до 2% роста ВВП — эксперт

Развитие ипотеки в Украине может дать эффект роста на 1−2% ВВП в течение нескольких лет и обеспечить создание более 100 тыс. рабочих мест.
Об этом во время Второго ипотечного форума рассказал эксперт рынка недвижимости Алексей Коваль.
Запуск программы «Доступная ипотека 7%» он назвал «эффективным первым шагом для развития отрасли».
«В некоторых банках объемы выданных ипотек уже увеличились более чем в 2 раза. Конечно, это также эффект низкой базы, однако в целом такая динамика свидетельствует о наличии огромного спроса. По нашим оценкам, в течение нескольких лет, благодаря мультипликатору строительства, масштабное ипотечное кредитование может дать эффект + 1−2% к росту ВВП, создав дополнительно более 100 тысяч рабочих мест», — сказал Коваль.
По словам эксперта, проведение форумов для дискуссии между представителями власти, застройщиками, банками и независимыми экспертами рынка недвижимости — это хороший инструмент взаимодействия, необходимого на старте программы.
«Программа ипотеки под 7% может стать пилотным проектом для запуска полноценного ипотечного рынка в Украине. Однако далее все зависит от качества коммуникации между разными участниками этого процесса, который должен проходить быстро, эффективно и открыто», — считает Коваль.
Второй ипотечный форум состоялся 13 мая в Киеве.
Во время форума состоялось обсуждение ключевых вопросов подготовки Меморандума относительно совместных намерений между представителями властных институтов (НБУ, Минфин,
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