Инвестиционные «Робин Гуды»: кто это и как они влияют на рынок

Во время пандемии государства всего мира раздали очень много денег. Речь идет о множестве программ помощи безработным и предприятиям, которые действовали в разных странах. Такой приток сбережений вызвал появление нового явления на рынке инвестиций — так называемых «Робин Гудов».

Об этом рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в ходе онлайн-вебинара «FinUpDate Выпуск 16. Куда инвестировать и не инвестировать в 2021 году»

«Тогда особо не было времени разбираться — потеряли ли люди работу, нужны ли эти деньги людям вообще — раздали всем. Но не всем они были нужны, поэтому значительная часть их была направлена ​​на финансовые рынки, причем большинство — в стандартные акции», — рассказал эксперт.

Как отмечает Демкив, в результате этого сформировался целый пласт так называемых «Робин Гудов». Это физические лица, средний чек которых невелик — максимум несколько десятков тысяч долларов. Однако эти люди в своем количестве стали очень весомым драйвером рынка.

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«По некоторым статистическим данным, примерно 40% торгов было проведено физлицами. И не считаться с этим фактором уже не представляется возможным», — подчеркнул эксперт.

Что это значит: по словам эксперта, если раньше лопание пузыря на рынке инвестиций было таким, которое требовалось спекулянтам, то сейчас мы должны говорить о большом количестве избирателей. И регуляторы, принимая решение, уже не могут игнорировать этот фактор, даже если они очень независимы, как это в случае с США.

«Поведение „Робин Гудов“ очень отличается от поведения финансовых спекулянтов, к которым мы уже привыкли. Они часто покупают акции, которые им просто нравятся. То есть неэффективности на рынке есть и они будут сохраняться из-за увеличения количества этих непрофессиональных инвесторов», — подытожил финансовый аналитик.

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