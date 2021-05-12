Киев привлечет 30 миллионов евро ЕИБ на капремонт сетей наружного освещения

Киев привлечет 30 млн евро Европейского инвестиционного банка в рамках сотрудничества по субпроектом «Капитальный ремонт сетей наружного освещения города Киева».
Такое решение приняли 13 мая на сессии Киевского городского совета.
Отмечается, что средства привлекут для внедрения современных светодиодных систем наружного освещения.
«До 2024 года будут переоснащены системы наружного освещения на светильники со светодиодами. Существующие лампы с низкой светоотдачей заменят на 42 583 новых энергоэффективных светильника со светоотдачей более 120 лм/Вт и с более высоким индексом цветопередачи. Установят около трех тысяч опор наружного освещения и заменят 525 км кабельных сетей.
Новое освещение заменят на 1967 улицах и придомовых территориях Киева и подключат к дистанционному управлению световым потоком с мощностью в зависимости от времени суток, интенсивности движения пешеходов и транспорта. Это позволит повысить энергоэффективность потребления электроэнергии на 50−60% и увеличить срок эксплуатации приборов освещения более чем на 30% , — заявили в Киевсовете.
В Киевсовете добавили, что качественное современное освещение позволит повысить уровень безопасности, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, увеличить срок эксплуатации обновленных сетей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонамиВчера, 09:37 - 1111 25
Кличко назвал себестоимость проезда в транспорте КиеваВчера, 14:00 - 1304 7
Банки снизили ставки на депозиты для населенияПозавчера, 15:01 - 11674 7
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Позавчера, 18:35 - 884 6
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тоннВчера, 06:52 - 260 4
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькуляторВчера, 09:00 - 8950 2
Как сэкономить на коммуналке до 50%Вчера, 08:30 - 3536
Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертовВчера, 11:36 - 1671 2
Новые правила переоформления субсидийВчера, 15:00 - 1577
В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)Вчера, 05:04 - 1479
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк2 ч. назад - 20
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронПозавчера, 16:50 - 239
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 236
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2577
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2556 2