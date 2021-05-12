0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Киев привлечет 30 миллионов евро ЕИБ на капремонт сетей наружного освещения

Киев привлечет 30 миллионов евро ЕИБ на капремонт сетей наружного освещения

Киев привлечет 30 млн евро Европейского инвестиционного банка в рамках сотрудничества по субпроектом «Капитальный ремонт сетей наружного освещения города Киева».

Такое решение приняли 13 мая на сессии Киевского городского совета.

Отмечается, что средства привлекут для внедрения современных светодиодных систем наружного освещения.

«До 2024 года будут переоснащены системы наружного освещения на светильники со светодиодами. Существующие лампы с низкой светоотдачей заменят на 42 583 новых энергоэффективных светильника со светоотдачей более 120 лм/Вт и с более высоким индексом цветопередачи. Установят около трех тысяч опор наружного освещения и заменят 525 км кабельных сетей.

Новое освещение заменят на 1967 улицах и придомовых территориях Киева и подключат к дистанционному управлению световым потоком с мощностью в зависимости от времени суток, интенсивности движения пешеходов и транспорта. Это позволит повысить энергоэффективность потребления электроэнергии на 50−60% и увеличить срок эксплуатации приборов освещения более чем на 30% , — заявили в Киевсовете.

В Киевсовете добавили, что качественное современное освещение позволит повысить уровень безопасности, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, увеличить срок эксплуатации обновленных сетей.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.