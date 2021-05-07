Новый iMac на Apple M1 оказался гораздо мощнее предшественника на Intel

Компания Apple недавно представила свои новые продукты на базе собственного чипсета Apple M1, и среди них был новый iMac. Несмотря на то, что он должен поступить в продажу только на следующей неделе, в Сети уже стали появляться результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench.

Нет ничего удивительного в том, что iMac с Apple M1 продемонстрировал примерно такой же результат, как MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini с чипсетом Apple M1. Средний балл однопоточного тестирования составляет 1724 балла, а многопоточного – 7453 балла. iMac 24 “с Apple M1 ощутимо лучше показывает себя iMac 21.5” 2019 с процессором Intel, который показал, соответственно, 1109 и 6014 баллов. Из этого можно сделать вывод, что новый iMac стал мощнее предшественника на 56 и 24 процента.

Сравнение с iMac 27” на базе Intel Comet Lake 10-го поколения показывает несколько иные результаты – этот компьютер набирает в Geekbench 1247 баллов в однопоточном и 9002 баллов в многопоточном режимах. Таким образом iMac показывает себя на 38 процентов лучше в однопоточном режиме, но на 25 процентов хуже в многоядерном режиме.

Также известно, что Apple работает над более мощными фирменными чипсетами Apple для персональных компьютеров. Ожидается, что вскоре компания представит iMac с диагональю дисплея 27 дюймов и собственным чипсетом.