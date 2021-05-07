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Новый iMac на Apple M1 оказался гораздо мощнее предшественника на Intel

Новый iMac на Apple M1 оказался гораздо мощнее предшественника на Intel

Компания Apple недавно представила свои новые продукты на базе собственного чипсета Apple M1, и среди них был новый iMac. Несмотря на то, что он должен поступить в продажу только на следующей неделе, в Сети уже стали появляться результаты его тестирования в бенчмарке Geekbench.

Нет ничего удивительного в том, что iMac с Apple M1 продемонстрировал примерно такой же результат, как MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini с чипсетом Apple M1. Средний балл однопоточного тестирования составляет 1724 балла, а многопоточного – 7453 балла. iMac 24 “с Apple M1 ощутимо лучше показывает себя iMac 21.5” 2019 с процессором Intel, который показал, соответственно, 1109 и 6014 баллов. Из этого можно сделать вывод, что новый iMac стал мощнее предшественника на 56 и 24 процента.

Сравнение с iMac 27” на базе Intel Comet Lake 10-го поколения показывает несколько иные результаты – этот компьютер набирает в Geekbench 1247 баллов в однопоточном и 9002 баллов в многопоточном режимах. Таким образом iMac показывает себя на 38 процентов лучше в однопоточном режиме, но на 25 процентов хуже в многоядерном режиме.

Также известно, что Apple работает над более мощными фирменными чипсетами Apple для персональных компьютеров. Ожидается, что вскоре компания представит iMac с диагональю дисплея 27 дюймов и собственным чипсетом.

По материалам ITsider.
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