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Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19

Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19

Основатель второй по величине криптовалюта в мире Виталик Бутерин пожертвовал в благотворительный фонд India COVID-Crypto Relief, который предназначен для помощи Индии в борьбе с коронавирусом, криптовалюту более чем на миллиард долларов. Напомним, что на данный момент в Индии ежедневно около 350 тысяч новых случаев заболеваний и более 3500 смертей от COVID-19.

Напомним, что Бутерин в начале этого месяца стал самым молодым криптовалютным миллиардером в возрасте 27 лет. В 2014 году за идею Ethereum он выиграл премию World Technology Award. Он пожертвовал 500 ETH (Ethereum) и более 50 триллионов SHIB (Shiba Inu) на общую сумму свыше 1,14 млрд долларов на момент транзакции.

Напомним, что ранее он перевел Ethereum и Dogelon Mars (ELON) на сумму более 336 миллионов долларов в некоммерческую организацию Methuselah Foundation, которая поддерживает усилия в областях тканевой инженерии и терапии регенеративной медицины. Кроме этого, он пожертвовал более 13 000 ETH для Givell, организации, которая занимается кураторством лучших благотворительных организаций по всему миру, а также делал пожертвования Gitcoin, MIRI и Charter Cities Institute.

По материалам ITsider.
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