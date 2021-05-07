Риски с РРО/ПРРО: как работать, чтобы к вам не пришла налоговая с проверкой

Одним из критерием отбора налогоплательщиков для проведения фактических проверок, реализующих подакцизную продукцию, является объем проведенных операций через РРО/ПРРО, в частности субъектов хозяйствования со среднемесячной выручкой, проведенной через регистраторы расчетных операций, менее, чем 7 тысяч гривен.
Об этом информирует Управление ГНС в Хмельницкой области.
Указанная информация может свидетельствовать о сокрытии субъектами хозяйствования реального объема проведенных расчетных операций через РРО/ПРРО, поскольку каждый хозяйственный объект для надлежащего функционирования требует минимальных затрат:
По результатам отработки субъектов хозяйствования, которые отчитываются со среднемесячной выручкой менее 7,0 тыс. грн, в течение января-апреля текущего года, проведено 45 фактических проверок, по результатам которых применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 654,5 тыс. гривен.
Наиболее характерные нарушения, были установлены при проведении таких проверок:
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