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Риски с РРО/ПРРО: как работать, чтобы к вам не пришла налоговая с проверкой

Риски с РРО/ПРРО: как работать, чтобы к вам не пришла налоговая с проверкой

Одним из критерием отбора налогоплательщиков для проведения фактических проверок, реализующих подакцизную продукцию, является объем проведенных операций через РРО/ПРРО, в частности субъектов хозяйствования со среднемесячной выручкой, проведенной через регистраторы расчетных операций, менее, чем 7 тысяч гривен.

Об этом информирует Управление ГНС в Хмельницкой области.

Указанная информация может свидетельствовать о сокрытии субъектами хозяйствования реального объема проведенных расчетных операций через РРО/ПРРО, поскольку каждый хозяйственный объект для надлежащего функционирования требует минимальных затрат:

  • 6 тыс. грн – минимальная заработная плата одного наемного работника,
  • не менее 1 тыс. грн – на содержание объекта торговли, коммунальные платежи, земельный налог и т.п.,
  • не менее 2 тыс. грн – лицензии, налоги и прочие разрешительные документы.

По результатам отработки субъектов хозяйствования, которые отчитываются со среднемесячной выручкой менее 7,0 тыс. грн, в течение января-апреля текущего года, проведено 45 фактических проверок, по результатам которых применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 654,5 тыс. гривен.

Наиболее характерные нарушения, были установлены при проведении таких проверок:

  • непроведение расчетных операций через РРО и невыдача фискального чека;

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  • продажа товаров, не отраженных в учете товарных запасов по месту реализации;
  • несоответствие наличных средств, указанных в дневном отчете;
  • необеспечение использования режима предварительного программирования РРО для подакцизных товаров с обязательным указанием кода товарной подкатегории УКТ ВЭД, наименования товаров, цен и учета их количества.

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По материалам Finance.UA
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