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Motorola создаст беспроводную зарядку, передающую энергию на несколько метров

Motorola создаст беспроводную зарядку, передающую энергию на несколько метров

Компания Motorola объединит усилия с GuRu для совместной разработки по-настоящему беспроводной зарядки. Не исключено, что смартфоны производителя можно будет заряжать без размещения на специальной панели, буквально «по воздуху».

Если Motorola удастся преуспеть в создании соответствующей технологии, производитель станет одним из первых брендов, способных предоставить дистанционное питание аккумуляторов смартфонов с расстояния в несколько метров.

Ожидается, что будущие устройства Motorola будут созданы с использованием технологии GuRu RF Lensing, передающей энергию необходимой мощности на большом расстоянии от базовой станции. Точные сведения о сроках её внедрения в моделях Motorola пока отсутствуют, но источники предполагают, что новинки не появятся раньше 2022 года.

Полностью беспроводные зарядки до последнего времени страдали рядом недостатков. Когда Motorola впервые проинформировала общественность о собственных разработках, сообщалось о поддержке дистанции около метра. Похожая технология, создаваемая Xiaomi, пока способна выдать не более 5 Вт.

Беспроводной генератор энергии GuRu работает на иных принципах. Он может располагаться на стене или потолке, а мелкий ресивер будет интегрирован в смартфон или другую электронику. Используются миллиметровые радиоволны на частоте от 30 до 300 ГГц, те же, что обеспечивают сверхбыструю связь в 5G-сетях на коротких дистанциях. Однако работают они иначе, чем для связи 5G.

Вместо большого передатчика, рассеивающего волны во всех направлениях, решение GuRu использует многочисленные связанные мини-модули, обеспечивающие точную передачу и соответственно экономию энергии. Такой генератор способен передавать электричество многочисленным ресиверам на расстояние до 10 метров, мощность зарядки не имеет значения. Поэтому технология может использоваться с наушниками, умными часами, смартфонами и даже планшетами и ноутбуками.

Таким образом разработки Motorola и её партнёров способны приблизить появление на рынке смартфонов, вообще не нуждающихся в каких-либо портах. Правда, слишком скорого массового появления соответствующих гаджетов ожидать не приходится.

По материалам 3dnews.ru
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