Умный чехол OPPO с чипом UWB управляет другими гаджетами

OPPO представила первый в мире чехол для смартфонов, который получил поддержку технологии UWB.
Протокол может использоваться для беспроводного управления элементами умного дома, включая приборы освещения, а также различными гаджетами интернета вещей.
Благодаря сверхширокополосной технологии пользователи смогут регулировать работу других устройств, даже если сам смартфон не поддерживает такой функции. Компания предлагает готовые комплекты, состоящие из чехла и специальных круглых «маячков» с UWB-чипами и магнитным креплением.
Фото: 4pda
Аксессуар имеет три режима работы: Switch (включение или выключение устройства), Control Card (выбор из списка различных функций) и Startup (готовый профиль). Внутри него размещена специальная антенна, направив которую в сторону нужного прибора, можно запустить заранее настроенный сценарий, дважды постучав по тыльной стороне чехла.
Фото: 4pda
С помощью UWB-меток также можно организовать запуск различных сценариев из нескольких действий. Так, выходя из квартиры, владелец новинки может активировать мгновенное отключение всех заранее указанных устройств. Особенность стандарта в том, что он предлагает точное позиционирование при низком уровне помех. Дальность передачи при этом составляет до 15 метров.
Стоимость и дата начала продаж оригинального чехла будут объявлены позднее.
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