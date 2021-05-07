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Уплатить по кредиту станет проще

Уплатить по кредиту станет проще

В Украине диджитализация набирает обороты. Так, украинцы смогут платить по кредитам, отсканировав QR-код.

Об этом пише Адвокат Права в Telegram-канале.

«Национальный Банк Украины продолжает политику совершенствования возможностей для проведения финансовых расчетов с помощью цифровых инструментов. Со вступлением в силу постановления № 11 клиент, у которого есть кредитное обязательство перед банком, сразу после сканирования QR-кода сможет в автоматическом режиме без дополнительного запроса получить сформированный счет на оплату по кредиту», — пишет Адвокат Права.

11 мая 2021 года вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Правила формирования и использования QR-кода для проведения кредитных переводов» от 1 февраля 2021 года № 11.

Также эксперт отмечает, что подобные возможности клиентам банков, у которых есть кредитные обязательства, с недавнего времени предоставляются платежными терминалами.

«Однако, такая система далеко не всегда работает корректно. На страницах одного из СМИ есть информация о том, что из-за технических сбоев в программном обеспечении клиенты банков не всегда получают чек об уплате», — говорит он.

Адвокат Права отмечает, что Национальный банк Украины утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию в свое платежное приложение.

Кроме того, новая версия формата QR-кода позволяет оптимизировать кодирование символов в QR-коде и уменьшить его размер.

Постановление № 11 устанавливает возможность подключения обновленного QR-кода к цифровому приложению для смартфонов каждого банка. До тех пор, пока все банки, имеющие собственные мобильные приложения, а не подключат эту возможность в своим программным комплексам, после сканирования клиент будет автоматически перенаправлен на специальную информационную интернет-страницу.

На такой странице в свободном доступе будет храниться информация о банках, которые уже присоединились к этой цифровой возможности.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
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