По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (51,760 грн и 60,748 грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 42), максимальный курс продажи доллара 27,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,68−27,69 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 101 активная заявка по доллару на сумму 112,408 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,6500 — 150 000

27,6500 — 10 000

27,6500 — 50 000

27,6500 — 27 000

27,6500 — 50 000

27,6500 — 30 000

27,6500 — 20 000

27,6500 — 27 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,6500 — 10 000

27,6500 — 7 000

27,6500 — 10 000

27,6590 — 20 000

27,6600 — 25 000

27,6600 — 50 000

27,6600 — 20 000

27,6600 — 5 000

27,6600 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,6778 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6388 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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