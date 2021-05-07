0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (51,760 грн и 60,748 грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 42), максимальный курс продажи доллара 27,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,68−27,69 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 101 активная заявка по доллару на сумму 112,408 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,6500 — 150 000
27,6500 — 10 000
27,6500 — 50 000
27,6500 — 27 000
27,6500 — 50 000
27,6500 — 30 000
27,6500 — 20 000
27,6500 — 27 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,6500 — 10 000
27,6500 — 7 000
27,6500 — 10 000
27,6590 — 20 000
27,6600 — 25 000
27,6600 — 50 000
27,6600 — 20 000
27,6600 — 5 000
27,6600 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,6778 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6388 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.