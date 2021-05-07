Минздрав обновил карантинные зоны: все области Украины перешли в «желтый» уровень

Министерство здравоохранения 13 мая 2021 года обновило карантинное зонирования в Украине. Теперь все регионы страны перешли в «желтую» зону.

Об этом сообщает Минздрав.

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Отмечается, что последними покинули «оранжевую» зону Николаевская и Черкасская области.

Напомним, что в Украине на утро 13 мая было выявлено 6813 новых случаев COVID-19, в частности заболели 289 детей и 160 медработников. Умерли 346 человек, выздоровели 19 507 пациентов — почти втрое больше, чем заболели.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 135 тыс. 886 человек, выздоровели — 1 млн 816 тыс. 643 человека, умерли — 47 тыс. 333, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 756 тыс. 402.

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