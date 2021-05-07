Заочный арест: закон о регулировании процедуры вступил в силу

Закон об урегулировании процедуры заочного ареста в Украине сегодня, 14 мая, вступил в силу.
Документ опубликован в издании “Голос Украины”.
Как было раньше. Для заочного ареста гражданина, скрывающегося от следствия за пределами страны, нужно было объявить его в международный розыск. Однако Интерпол иногда отказывал Украине в этом.
Что изменится. Этот документ расширяет перечень оснований для начала специального предварительного расследования/производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:
Закон говорит, что в случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.
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