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Заочный арест: закон о регулировании процедуры вступил в силу

Заочный арест: закон о регулировании процедуры вступил в силу

Закон об урегулировании процедуры заочного ареста в Украине сегодня, 14 мая, вступил в силу.

Документ опубликован в издании “Голос Украины”.

Как было раньше. Для заочного ареста гражданина, скрывающегося от следствия за пределами страны, нужно было объявить его в международный розыск. Однако Интерпол иногда отказывал Украине в этом.

Что изменится. Этот документ расширяет перечень оснований для начала специального предварительного расследования/производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:

  • если подозреваемый объявлен в международный розыск;
  • если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории России или на оккупированных территориях Украины.

Закон говорит, что в случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.

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По материалам Finance.UA
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