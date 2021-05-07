Малый бизнес платит в 10 раз больше налогов, чем миллиардеры - глава ГНС

В Украине нужно выровнять налоговый ландшафт и создать равные условия для уплаты налогов.
Об этом заявил глава ГНС Украины Алексей Любченко во время VIII Международного налогового форума — 2021.
О чем идет речь? По его словам, речь идет прежде всего о налогообложении тех структур, в отношении которых были созданы преференциальные условия для ведения бизнеса в течение 30-ти лет существования государства.
Так, в частности, на IV группе упрощенной системы налогообложения работают более 52 субъектов предпринимательства с миллиардным объемом доходов, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства и животноводства. При этом они уплачивают фиксированный сельскохозяйственный налог и платят в десятки раз меньше налога на добавленную стоимость
«Упрощенная система — это, в первую очередь, поддержка малого и среднего бизнеса. Как раз миллиардеры в этой классификации меньше всех платят налоги. Они научились уклоняться от налогообложения через различные механизмы, начиная от вывода средств, преференциальных режимов, занижения налога на прибыль и тому подобное. При этом малый бизнес платит в 10 раз больше, находясь на той же упрощенке. Вот это и есть искажение налогового ландшафта», — рассказал Алексей Любченко.
По его мнению, такую ситуацию необходимо менять, и важно, в частности, открытие персональных данных.
Читайте также: Шмыгаль рассказал, могут ли в Украине ввести налоги для богатых
«Я приложу максимум усилий для того, чтобы открыть персональные данные украинцев относительно уплаченных налогов. Речь идет не о полученных доходах, а именно об уплаченных налогах. Тогда мы действительно выровняем налоговый ландшафт», — подчеркнул чиновник.
По мнению Любченко, бизнес лучше будет платить налоги, когда будет четкой и понятной позиция относительно эффективности расходования бюджетных средств. Это своеобразный мотивационный элемент и при этом очень весомый.
«Я лично сторонник того мнения, что решающими не являются ставки налогов. Я категорически не поддерживаю идею увеличения ставок налогов. Нам необходима стабильность в этом. Все вопросы заключаются именно в администрировании. Ярким примером является налог на добавленную стоимость. Ставка НДС не изменилась, но бизнес уплатил почти в 1,6 раз больше за 4 месяца этого года, чем в прошлом», — подчеркнул он.
Кстати, больше интересных новостей и полезной информации в удобном формате — в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривен3 ч. назад - 617 9
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 10838 4
77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)Вчера, 17:21 - 395 3
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жильеВчера, 14:33 - 342 3
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»4 ч. назад - 566 2
Как будет выглядеть самый большой и самый практичный Renault Logan 2022 (фото)9 ч. назад - 3207
Украинцы бьют рекорды по продаже валюты: банки скупили максимальную сумму за шесть летВчера, 19:42 - 2433 1
В Viber появилась новая функция для защиты от спама14 ч. назад - 1923 1
Растрата 8,2 млрд гривен: НАБУ объявило в розыск руководителя департамента ПриватБанкаВчера, 16:44 - 1246 1
Вступил в силу новый вид оплачиваемого отпуска при рождении ребенкаВчера, 17:00 - 1219
Украина планирует запустить в космос семь спутниковВчера, 10:23 - 151
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2188
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2416 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 724
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 915