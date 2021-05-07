Малый бизнес платит в 10 раз больше налогов, чем миллиардеры - глава ГНС

В Украине нужно выровнять налоговый ландшафт и создать равные условия для уплаты налогов.

Об этом заявил глава ГНС Украины Алексей Любченко во время VIII Международного налогового форума — 2021.

О чем идет речь? По его словам, речь идет прежде всего о налогообложении тех структур, в отношении которых были созданы преференциальные условия для ведения бизнеса в течение 30-ти лет существования государства.

Так, в частности, на IV группе упрощенной системы налогообложения работают более 52 субъектов предпринимательства с миллиардным объемом доходов, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства и животноводства. При этом они уплачивают фиксированный сельскохозяйственный налог и платят в десятки раз меньше налога на добавленную стоимость

«Упрощенная система — это, в первую очередь, поддержка малого и среднего бизнеса. Как раз миллиардеры в этой классификации меньше всех платят налоги. Они научились уклоняться от налогообложения через различные механизмы, начиная от вывода средств, преференциальных режимов, занижения налога на прибыль и тому подобное. При этом малый бизнес платит в 10 раз больше, находясь на той же упрощенке. Вот это и есть искажение налогового ландшафта», — рассказал Алексей Любченко.

По его мнению, такую ситуацию необходимо менять, и важно, в частности, открытие персональных данных.

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«Я приложу максимум усилий для того, чтобы открыть персональные данные украинцев относительно уплаченных налогов. Речь идет не о полученных доходах, а именно об уплаченных налогах. Тогда мы действительно выровняем налоговый ландшафт», — подчеркнул чиновник.

По мнению Любченко, бизнес лучше будет платить налоги, когда будет четкой и понятной позиция относительно эффективности расходования бюджетных средств. Это своеобразный мотивационный элемент и при этом очень весомый.

«Я лично сторонник того мнения, что решающими не являются ставки налогов. Я категорически не поддерживаю идею увеличения ставок налогов. Нам необходима стабильность в этом. Все вопросы заключаются именно в администрировании. Ярким примером является налог на добавленную стоимость. Ставка НДС не изменилась, но бизнес уплатил почти в 1,6 раз больше за 4 месяца этого года, чем в прошлом», — подчеркнул он.

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