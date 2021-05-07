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За 50 миллионов долларов: «Укрпочта» объявила тендер на строительство сортировочного центра

За 50 миллионов долларов: «Укрпочта» объявила тендер на строительство сортировочного центра

«Укрпочта» объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области, ожидаемая стоимость проекта — 50 млн долларов.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

«Сегодня от планов, кредитов и обсуждений мы стали на шаг ближе к современным сортировочным центрам, как во всех почтах мира. Через несколько лет хотим иметь 6−7 таких центров и 60+ новых депо. А сегодня перешли к конкретике и на Рrozorro уже есть объявления о поиске партнера по строительству первого из них — HUB_KyivEast в Киевской области. Рrozorro могли не использовать, но приняли как инструмент для снижения градуса измены в стране», — написал Смелянский.

По его словам, договор строительства — «под ключ» с гарантией и эксплуатацией.

«Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны „Укрпочты“», — добавил он.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 6 июня 2021 года.

По материалам Економічна Правда
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